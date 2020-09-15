غرفة التحكم المروري: 14 جريحا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 08:56

غرفة التحكم المروري: 14 جريحا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة

منذ 1 ساعة 15 September، 2020
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