ابرزا ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 15 ايلول 2020.
العناوين
البناء :
– الجيش: 4 شهداء وقتل الإرهابيّ التلاوي واعتقال شريكه عبد الرزاق… و”القوميّ” يحيي الجيش
– سقوط حكومة الأمر الواقع… وعون يدير مشاورات نيابيّة ويلتقي الجسر وحردان وكرامي
– ماكرون دخل على خط إنقاذ مبادرته بعدما كادت تسقط… بتحريرها من محاولات الاستقواء
الأخبار :
– عرب ترامب: خيانة مجانية
– استعراض قواتي “شبه عسكري” من الأشرفية إلى ميرنا الشالوحي: سقوط حكومة الأمر الواقع
– قراءة أولية في حكم المحكمة الخاصة باغتيال الحريري [1/2]: عدم الحسم يفتح باب التوظيف السياسي
الديار
- “تهيب” فرنسي وراء تريث أديب… هل نجح “الثنائي” في افشال “الانقلاب”؟
– ساعات حاسمة حكوميا وتراجع الرئيس المكلف عن مقاربته يسهل “الولادة”
– الجيش يضرب الإرهاب وتحذير من “خلايا نائمة”…
– “قنبلة كورونية” في رومية
اللواء :
– مشاورات عون تطيح المادة 64 وتحوّل التأليف إلى متراس بوجه الرئيس المكلف!
– الأليزيه يقترب من موقف حاسم..
– حرائق على طريق المطار
– توتر بين البرتقالي و”القوات” ليلاً
الجمهورية :
– تمهيد رئاسي لولادة الحكومة..
– باريس على خط فكفكة العقدة الشيعية
النهار :
– انقلاب متدحرج على أديب ومبادرة ماكرون!
الاسرار
البناء
– أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية تدخل الرئيس الفرنسي بقوة لمنع انفجار الملف الحكومي من خلال رسائل واضحة تذكر بقاعدتي استبعاد قضايا الخلاف وحكومة برضا الجميع كأساس تم الاتفاق عليه في قصر الصنوبر، فالوقت ليس لاستغلال مناسبة تشكيل الحكومة لفرض معادلات تغير الموازين بين الأطراف المحلية، وخصوصاً العلاقة بين الرئاسات.
– توقفت أوساط خليجية أمام مضمون كلام السيد عبد الملك الحوثي عن مسؤولية حكومات السعودية والبحرين والإمارات عن فتح الطريق أمام كيان الاحتلال نحو اليمن في ظل تلازم مساري التطبيع والحرب على اليمن، وما إذا كان ذلك إيذاناً بتحوّل عسكري في مسار الحرب من الجانب اليمني.
النهار
ـ ما زالت عملية بيع الأراضي من أحد السماسرة المحسوب على خط حزب ممانع بارز في منطقة كفرشيما تتفاعل، وثمة تحركات تحصل باتجاه مرجعيات سياسية ودينية خوفاً من أن تقام على المساحات الشاسعة المباعة منشآت تهدّد سلامة المنطقة.
ـ يلاحَظ أنّ التعليمات التي تصل الى رؤساء الدوائر التربوية في المناطق يكتنفها الإرباك وتتغير وتتبدل المذكرات الإدارية أسبوعياً، ما يثير القلق حول مصير العام الدراسي.
ـ انطلقت حملة منظمة من جيوش الكترونية ضد الرئيس فؤاد السنيورة معتبرة انه رئيس الظل للرئيس المكلف تأليف الحكومة وانه ينتقم من الثنائي الشيعي.
الجمهورية
ـ علم أن عدداً من رؤساء البلديات في قضاء جبيل يعتزمون تقديم كتاب الى كل من وزير الداخلية ومحافظ جبل لبنان لإستيائهم من الطريقة الفوقية التي تتعامل بها موظفة رسمية معهم.
ـ توقّف سياسيون عند عدم القيام بزيارات بروتوكولية على جري العادة بعد أحد الإستحقاقات المهمة.
ـ تبلّغ مرجع بارز رفض حزب فاعل السير بإستحقاق حساس كان المفترض البت به سريعا فتأجل إلى يوم آخر.
اللواء
ـ وصلت معلومات إلى بيروت تفيد أن دولة كبرى “مشرقية” لا ترى مانعاً من إعطاء فرصة لنجاح المبادرة الفرنسية، لأسباب منفعية وبرغمائية في بلد قريب..
ـ قال مصدر مطلع أن خطوة رئاسية بإجراء مشاورات مع الكتل هي سابقة، وكان اقترحها مستشار معروف، قبل 24 ساعة من موعد هام حصل لاحقاً..
ـ كشف النقاب عن أن اجتماعاً بين مرجعين مالي وسابق لم يكن مريحاً، لاعتبارات تتعلق بتفاهمات سابقة، تبين عدم جدواها اليوم..
المصدر: صحف