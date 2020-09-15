ابرزا ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 15 ايلول 2020.

العناوين

البناء :

– الجيش: 4 شهداء وقتل الإرهابيّ التلاوي ‏واعتقال شريكه عبد الرزاق… ‏و”القوميّ” يحيي الجيش

– سقوط حكومة الأمر الواقع… وعون يدير مشاورات نيابيّة ويلتقي الجسر ‏وحردان وكرامي

– ماكرون دخل على خط إنقاذ مبادرته بعدما كادت تسقط… ‏بتحريرها من محاولات الاستقواء

الأخبار :

– عرب ترامب: خيانة مجانية

– استعراض قواتي “شبه عسكري” من الأشرفية إلى ميرنا الشالوحي: سقوط حكومة الأمر الواقع

– قراءة أولية في حكم المحكمة الخاصة باغتيال الحريري [1/2]: عدم الحسم يفتح باب التوظيف السياسي

الديار

‏- “تهيب” فرنسي وراء تريث أديب… هل نجح “الثنائي” ‏في افشال “الانقلاب”؟

– ساعات حاسمة حكوميا وتراجع الرئيس المكلف عن ‏مقاربته يسهل “الولادة”

– الجيش يضرب الإرهاب وتحذير من “خلايا نائمة”…

– “قنبلة ‏كورونية” في رومية

اللواء :

– مشاورات عون تطيح المادة 64 وتحوّل التأليف إلى متراس بوجه الرئيس المكلف‎!‎

– الأليزيه يقترب من موقف حاسم..

– حرائق على طريق المطار

– توتر بين البرتقالي و”القوات” ليلاً ‎

الجمهورية :

– تمهيد رئاسي لولادة الحكومة..

– باريس ‏على خط فكفكة العقدة الشيعية

النهار :

– انقلاب متدحرج على أديب ومبادرة ماكرون‎!‎

الاسرار

البناء‎

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– أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية تدخل الرئيس الفرنسي بقوة لمنع انفجار الملف الحكومي من خلال رسائل ‏واضحة تذكر بقاعدتي استبعاد قضايا الخلاف وحكومة برضا الجميع كأساس تم الاتفاق عليه في قصر الصنوبر، ‏فالوقت ليس لاستغلال مناسبة تشكيل الحكومة لفرض معادلات تغير الموازين بين الأطراف المحلية، وخصوصاً ‏العلاقة بين الرئاسات‎.

– توقفت أوساط خليجية أمام مضمون كلام السيد عبد الملك الحوثي عن مسؤولية حكومات السعودية والبحرين ‏والإمارات عن فتح الطريق أمام كيان الاحتلال نحو اليمن في ظل تلازم مساري التطبيع والحرب على اليمن، وما ‏إذا كان ذلك إيذاناً بتحوّل عسكري في مسار الحرب من الجانب اليمني‎.‎

النهار‎

ـ ما زالت عملية بيع الأراضي من أحد السماسرة المحسوب على خط حزب ممانع بارز في منطقة كفرشيما تتفاعل، ‏وثمة تحركات تحصل باتجاه مرجعيات سياسية ودينية خوفاً من أن تقام على المساحات الشاسعة المباعة منشآت ‏تهدّد سلامة المنطقة‎.

ـ يلاحَظ أنّ التعليمات التي تصل الى رؤساء الدوائر التربوية في المناطق يكتنفها الإرباك وتتغير وتتبدل المذكرات ‏الإدارية أسبوعياً، ما يثير القلق حول مصير العام الدراسي‎.

ـ انطلقت حملة منظمة من جيوش الكترونية ضد الرئيس فؤاد السنيورة معتبرة انه رئيس الظل للرئيس المكلف ‏تأليف الحكومة وانه ينتقم من الثنائي الشيعي‎.‎

الجمهورية‎

ـ علم أن عدداً من رؤساء البلديات في قضاء جبيل يعتزمون تقديم كتاب الى كل من وزير الداخلية ومحافظ جبل ‏لبنان لإستيائهم من الطريقة الفوقية التي تتعامل بها موظفة رسمية معهم‎.

ـ توقّف سياسيون عند عدم القيام بزيارات بروتوكولية على جري العادة بعد أحد الإستحقاقات المهمة‎.

ـ تبلّغ مرجع بارز رفض حزب فاعل السير بإستحقاق حساس كان المفترض البت به سريعا فتأجل إلى يوم آخر‎.‎

اللواء‎

ـ وصلت معلومات إلى بيروت تفيد أن دولة كبرى “مشرقية” لا ترى مانعاً من إعطاء فرصة لنجاح المبادرة ‏الفرنسية، لأسباب منفعية وبرغمائية في بلد قريب‎..

ـ قال مصدر مطلع أن خطوة رئاسية بإجراء مشاورات مع الكتل هي سابقة، وكان اقترحها مستشار معروف، قبل ‏‏24 ساعة من موعد هام حصل لاحقاً‎..

ـ كشف النقاب عن أن اجتماعاً بين مرجعين مالي وسابق لم يكن مريحاً، لاعتبارات تتعلق بتفاهمات سابقة، تبين ‏عدم جدواها اليوم‎..‎

المصدر: صحف