العلماء يعرضون كيف يتكاثر فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2020 - 04:14

العلماء يعرضون كيف يتكاثر فيروس كورونا

منذ 22 mins 15 September، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

مكّنت الدقة العالية للميكروسكوب من فحص بنية العدوى بالتفصيل.
التقط علماء من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة، باستخدام مجهر قوي، صورًا عالية الجودة تُظهر بوضوح عملية تكاثر فيروس كورونا في الجهاز التنفسي البشري.
لوّن أحد أعضاء فريق البحث الصور الأصلية بألوان مختلفة باستخدام أدوات خاصة. على سبيل المثال، وضع علامة باللون الأحمر على جزيئات الفيروس الجاهزة لإصابة الآخرين.
ويعتقد العلماء الأمريكيون أن عملهم سيساعد في تذكير الناس مرة أخرى بأهمية اتباع الإجراءات الصحية في الوقاية من العدوى.

المصدر: سبوتنيك

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