بيان مشترك لحزب الله وأمل وفاعليات البقاع الغربي: نرفض اعتماد مستشفى مشغرة لعلاج المساجين من الفيروس

صدر عن حزب الله وحركة أمل وفاعليات منطقة البقاع الغربي البيان التالي: “وقوفا عند المسؤولية الإنسانية والمجتمعية أمام ما يخطط لاعتماد مستشفى مشغرة الحكومي كمستشفى خاصة بعلاج حالات كورونا من المساجين، والتزاما بمسؤولياتها تجاه أهلها وانسجاما مع الجو الشعبي العام الرافض لهذه القضية رفضا قاطعا، عقد اجتماع في مستشفى مشغرة الحكومي ضم الى جانب إدارة المستشفى ممثلين عن حركة أمل و حزب الله و فعاليات إجتماعية و كوادر طبية، حيث تمت مقاربة هذا الموضوع، وخلص المجتمعون بالاجماع إلى رفض استقبال أي حالة من المساجين رفضا قاطعا، مؤكدين دعمهم الكامل للمستشفى بإدارتها و كادرها الطبي وموظفيها لكي تستمر بعملها الرسالي على أتم وجه. ونتمنى من المعنيين الرجوع عن هذا القرار، لما فيه مصلحة المستشفى و استقرار منطقة البقاع الغربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام