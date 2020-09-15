الأحزاب العربية: اتفاق السلام للبحرين والإمارات مع الكيان الغاصب خيانة توازي النكبة

دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية “توقيع البحرين والامارات اتفاق العار والاستسلام مع الكيان الغاصب”.

ورأى الامين العام للمؤتمر العام للاحزاب العربية قاسم صالح في بيان ان “هذه الخيانة الموصوفة التي ترتكب بحق فلسطين وحقوق الأمة توازي جريمة النكبة، وهي حلقة من حلقات صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

ورأى انها “تهدف إلى خلق أحلاف لمواجهة إيران ومحور المقاومة وإسقاط ثابتة الصراع العربي الصهيوني لتأمين الحماية والشرعية للعدو، وحرف بوصلة الصراع عن اتجاهها الأساسي، والتخلي الكامل عن فلسطين والاعتراف بالمحتل وشرعنة وجوده”.

وقال: “اننا في المؤتمر العام للأحزاب العربية نعتبر ما يجري استسلاما للمشروع الصهيوني، وتنفيذا لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة ولمشروع الشرق الأوسط الكبير، وعدوانا سافرا على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني”.

وشدد على ان “هذه الخطوات التطبيعية المذلة تعتبر عدوانا من الأنظمة الخائنة على شعوبها وثرواتها ومصيرها، وهو عدوان على حاضر ومستقبل الأمة جمعاء ،عدوان قائم على مبدأ (السلام مقابل الاستسلام) بما يجعل من احتلال فلسطين والجولان وبعض الأراضي اللبنانية “حقا مشروعا” للصهاينة، ما يشكل سابقة خطيرة موجهة ضد ارادة للبحرينيين والإماراتيين وجميع أبناء الأمة الشرفاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام