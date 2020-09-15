قائد الجيش تفقد المستشفى الميداني الإيطالي في الحدت

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون المستشفى الميداني الإيطالي في مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدت ، حيث استقبله قائد اللفيف التكتي الإيطالي المسؤول عن القوى الإيطالية العاملة في المرفأ وفي المستشفى الجنرال Geovanni Di Blasi بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان Nicoletta Bombardiere وعدد من الضباط.

وقدم الجنرال Di Blasi شرحاً مفصّلاً عن الخدمات الطبية المتوافرة في المستشفى الذي يتّسع لـ34 سريراً، وعن الفريق الذي يعمل في المرفأ لرفع الركام بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وشكر العماد عون القوات الإيطالية على هذه المساهمة، مشيرا إلى أن “العلاقات بين الشعبين اللبناني والإيطالي تاريخية وعميقة”. ثم جال في المستشفى متفقداً أقسامه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام