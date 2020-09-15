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September 15 2020 - 04:14

المغرب: 1517 إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 23 mins 15 September، 2020
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المغرب - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 88203.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بفيروس كورونا، إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 2163560 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بتسجيل 36 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1614 حالة.

وتم التأكد من 1442 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 68970.

وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس.

المصدر: وكالات

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