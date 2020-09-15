أخصائية تغذية تتحدث عن مخاطر العصير المعلب على الأطفال

يمكن أن يؤدي تناول الأطفال المتكرر للعصائر المعبأة إلى مشاكل صحية. تحدثت أخصائية التغذية أنجليكا دوفال عن هذا الموضوع.

وقالت الطبيبة: “أعتقد أنه ممنوع على الأطفال تناول العصائر المعلبة، لأنها ليست منتجًا طبيعيًا، ومن الأفضل بكثير إعطاؤهم الفاكهة. تحتوي الفاكهة دائمًا على الألياف، ما يقلل من مستوى السكر الذي يتم الحصول عليه من المنتج، وبالتالي لا يضر بأعضاء الجهاز الهضمي غير المكتملة، وخاصة البنكرياس”، حسب موقع ريدوس.

وشددت على أنه يمكن أن يكثر العبء على بنكرياس الأطفال المعاصرين بسبب وجود الكثير من الحلويات في نظامهم الغذائي، وبالتالي فإن تناول العصائر المعبأة، وخاصة يوميا، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

أوصت دوفال الآباء بإعداد مشروبات الفاكهة أو كومبوت لأطفالهم، وأما العصير الطازج – فقط في حالات نادرة، لأنها غنية أيضًا بالسكر. ومع ذلك، وفقًا لأخصائية التغذية، على عكس العصائر المعبأة، تحتفظ العصائر الطازجة بالفيتامينات الطبيعية ولها فوائد أكثر.

المصدر: سبوتنيك