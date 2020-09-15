81ألف دولار ثمن خصلة شعر أبراهام لينكولن وبرقية ملطخة بالدماء…

تمت صفقة بيع خصلة شعر الرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن وبرقية ملطخة بالدماء، في مزاد علني بسعر 81 ألف دولار.

وقالت وكالات إن البرقية الملطخة بالدماء المباعة مع خصلة شعر لينكولن كانت عن اغتياله عام 1865، فيما لم تكشف دار مزادات “آر بي أوكشن” في بوسطن عن أي معلومات عن هوية المشتري.

وكانت خصلة الشعر التي لا تزيد عن خمسة سنتيمترات حلقت من رأس لينكولن خلال فحص ما بعد الوفاة بعدما أردي قتيلا في مسرح فورد في العاصمة واشنطن على يد جون ويلكس بوث.

وقدم الخصلة الدكتور ليمان بيتشر تود والذي كان يتولى منصب مدير بريد كنتاكي، وقريب ماري تود لينكولن، أرملة إبراهام لينكولن، بحسب دار المزادات.

وكانت خصلة الشعر مثبتة على برقية رسمية من وزارة الحرب أرسلها لتود جورج كينير- مساعد تود في مكتب بريد ليكسينغتون، بكنتاكي، أما البرقية فقد تم استقبالها في واشنطن الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الرابع عشر من أبريل/نيسان 1865.

المصدر: سبوتنيك