ترامب يؤكد في تسجيل صوتي أنه يفضل القادة الأجانب “الأكثر قسوة ولؤما”

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسجيل نشر الاثنين، أنه مولع بالقادة المستبدين، الذين كلما كانوا أكثر قسوة ولؤما، شعر بأنه انسجم معهم على نحو أفضل.

وأشار الصحفي بوب وودوارد خلال برنامج “توداي” على قناة “إن بي سي”، إلى أن ترامب شرح له سبب قربه الشديد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أغلق وسائل الإعلام المستقلة ووضع عشرات الآلاف من الأشخاص خلف القضبان في حملة قمع واسعة في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016.

ونقل الصحفي عن ترامب قوله في المقابلة المسجلة في 22 يناير: “أتفق جيدا مع أردوغان، على الرغم من أنه ليس من المفترض أن أفعل ذلك لأن الجميع يقول، يا له من رجل فظيع”.

كما لفت ترامب إلى نظرته الشخصية الوردية المعتادة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأضاف: “بالنسبة إلى، الأمور تسير على نحو جيد.. يمكنني أن أخبرك أن العلاقات التي أقيمها، كلما كانوا أقسى وأكثر خبثا، أنسجم معهم على نحو أفضل”.

يذكر أن التسجيلات صوتية وعددها 18 تسجيلا، ستنشر في كتاب الصحفي الذي يحمل عنوان “غضب”، وسيصدر غدا الثلاثاء.

المصدر: وكالات