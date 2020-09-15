الكويت تضيف 3 دول لقائمة البلدان الممنوع على مواطنيها دخول الإمارة

أقر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين، إضافة 3 دول جديدة إلى قائمة الدول الممنوع على مواطنيها دخول الكويت، هي اليمن وفرنسا والأرجنتين.

وقرر المجلس كذلك، إزالة سنغافورة من القائمة لتصبح بذلك 34 دولة ممنوعة من دخول البلاد، بعد أن كانت 32 دولة.

وأكدت مصادر حكومية، أنه “نظرا لمؤشرات ارتفاع نسبة إصابات كورونا في تلك الدول تم إضافتها للقائمة، وسيتم دراسة ومراجعة القائمة بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.

وعن الانتقال للمرحلة الخامسة من التعامل مع كورونا، أكدت المصادر، أن “السلطات الصحية أجلت الانتقال لها لحين دراسة المؤشرات الصحية لكورونا، وسيتم الانتقال لها بعد تقييمها من قبل اللجنة الوزارية العليا ولا يوجد وقت محدد لذلك”.

المصدر: وكالات