قصف صاروخي يطال السفارة الامريكية في بغداد واستهداف ارتال التحالف في بابل والديوانية

استهدف قصف صاروخي المنطقة الخضراء حيث التواجد الأمريكي وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي، إنه “تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخي كاتيوشا”.

وأضاف المصدر أن المضادات الجوية المتواجدة في محيط السفارة الأمريكية تعاملت مع أهداف في سماء المنطقة الخضراء.

ويأتي الهجوم بعد ساعات قليلة من شن هجومين على أرتال شاحنات تحمل معدات قوات “التحالف الدولي” المنسحبة من البلاد في محافظتي الديوانية وبابل.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني تعرض أرتال نقل معدات “التحالف الدولي” المنسحبة من العراق إلى انفجار عبوتين ناسفتين في الديوانية وبابل.

المصدر: السومرية نيوز