واشنطن تخفف تحذيراتها من مخاطر السفر للصين بعد تحقيقها تقدما بمكافحة كوفيد-19

خففت الولايات المتحدة الإثنين تحذيراتها بشأن مخاطر السفر إلى الصين، مقرة بأن العملاق الآسيوي حقق تقدما على صعيد مكافحة وباء كوفيد-19 على الرغم من الانتقادات المتكررة التي توجهها واشنطن لبكين وتحميلها إياها مسؤولية تفشي الوباء عالميا.

وباتت وزارة الخارجية الأميركية تحض الأميركيين على إعادة النظر في السفر إلى الصين، بعدما كانت سابقا تنصحهم بعدم السفر إلى هذا البلد.

وأعلنت وزارة الخارجية أن جمهورية الصين الشعبية “سمحت بأن تستأنف غالبية الشركات عملها (بما فيها دور الحضانة والمدارس)”. وأضافت أنه “أفيد عن تحسن الأوضاع في جمهورية الصين الشعبية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية