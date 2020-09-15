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September 15 2020 - 02:38

توجيه تهم الإرهاب وتهريب الأسلحة للأمريكي المعتقل في فنزويلا

منذ 27 mins 15 September، 2020
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أخبار دولية - فنزويلا

أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق صعب، عن توجيه تهم بالإرهاب وتهريب الأسلحة للمواطن الأمريكي المعتقل في فنزويلا بعد إثبات تجسسه على المنشآت النفطية في البلاد.

وقال صعب إن المواطن الأمريكي ماثيو جون هيث الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي، كان يخطط لهجمات ضد منشآت النفط والطاقة الكهربائية في فنزويلا.

وأضاف المدعي العام أن المواطن الأمريكي لم يحمل معه جواز السفر، ودخل البلاد بصورة غير شرعية قادما من كولومبيا المجاورة، مشيرا إلى أن المشتبه به كان يعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وأشار إلى أنه تم اعتقال 3 مواطنين فنزويليين بينهم عسكري واحد، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لهم على مشاركتهم في التآمر مع الأمريكي.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن عن إحباط “مخطط تخريبي” واعتقال مواطن أمريكي، قال إنه تجسس على مصفاتي نفط في ولاية فالكون غرب فنزويلا، مشيرا إلى أنه كانت بحوزته “أسلحة خاصة” ومبالغ مالية كبيرة.

المصدر: وكالة رويترز

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