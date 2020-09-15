بيان للجيش اللبناني حول الإشكال في ميرنا الشالوحي

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “نحو الساعة 10 مساءً، تطوّر إشكال بين مناصرين حزبيين إلى إطلاق نار في الهواء على خلفية قيام عدد من مناصري حزب القوات اللبنانية بالتجمّع قرب مركز التيار الوطني الحر في منطقة ميرنا الشالوحي ورشقه بالحجارة وإطلاق الهتافات والشعارات الاستفزازية، وعلى الفور تدخّلت وحدة من الجيش وعملت على ضبط الوضع وإعادته إلى طبيعته”.

أضاف البيان “تنبّه قيادة الجيش إلى ضرورة الالتزام بالتعبير السّلمي عن الرأي وعدم القيام بكل ما من شأنه زعزعة الاستقرار والأمن”.

المصدر: موقع الجيش اللبناني