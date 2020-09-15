بلدية المحمرة تناشد شباب البلدة المشاركين بالتحركات المضرة العودة إلى أصالتهم

صدر عن بلدية المحمرة بيان جاء فيه: “لما كان قطع الطريق العام المتكرر في البلدة وتحديدا عند جسر النهر البارد – طلعة بحنين، مما يفرض على سالكي هذا الطريق تحمل مشقة التحول إلى طرق فرعية ضيقه وغير صالحه للسير، الأمر الذي يسبب لأهل المنطقه خسائر مادية كبيرة تلحق بوسائل نقلهم، إضافة إلى تضييع أوقاتهم وحرق أعصابهم، كما وقد بدأ ينعكس سلبا على العلاقات الإجتماعية بين عائلات البلدة ويؤثر على الدورة الإقتصادية ليس في المحمرة بل في كل عكار والمنطقه، إن هذه الممارسات السيئة والمدانة من قبلنا لا نرضى بها، لأنها غير مجدية ولا تحقق لهم أي مطلب، إننا نناشد شباب المحمرة المشاركين في هذه التحركات المضرة والتي تلحق الأذى بالآخرين العودة إلى أصالتهم والكف عن هذا الفعل والتعاون لرفع أسم البلدة والتصرف بشكل حضاري في هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها جميعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام