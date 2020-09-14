بلدية صيدا: إقفال القصر البلدي يوم غد بعد ثبوت إصابة موظف بكورونا وظهور عوارض على أخر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2020 - 23:18

بلدية صيدا: إقفال القصر البلدي يوم غد بعد ثبوت إصابة موظف بكورونا وظهور عوارض على أخر

منذ 2 ساعة 14 September، 2020
بلدية صيدا
لبنان

أعلنت بلدية صيدا في بيان عممه المكتب الإعلامي عن قرار بإقفال القصر البلدي ليوم واحد غدا الثلاثاء، وذلك للقيام بإجراءات التعقيم في مبنى البلدية بعدما أظهرت نتائج الفحص المخبري (PCR) مساء اليوم لأحد الموظفين في الطابق الأول (الدائرة الهندسية) إصابته بكورونا، فيما ظهرت عوارض على موظف آخر (في الدائرة نفسها)، حيث ومن المرتقب أن تصدر نتيجة الفحص المخبري الذي أجراه يوم غد الثلاثاء.

ودعت البلدية المتخالطين مع الموظفين للتواصل معها من أجل إجراء الفحوصات اللازمة (PCR)، وذلك بالتنسيق مع غرفة إدراة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي . والأرقام هي : 03-046807 – 03652276 – 07-722150.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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