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September 14 2020 - 23:18

روسيا: اعتراض 3 قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

منذ 2 ساعة 14 September، 2020
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أخبار دولية - روسيا

اعترضت مقاتلتا “سو-27″ و”سو-30” روسيتان ثلاث قاذفات تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود.

وقال مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية: “رصدت قوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية ثلاثة أهداف جوية تقترب من أجواء روسيا فوق البحر الأسود، قادمة من جهة أوكرانيا”.

وللتعرف على الأهداف الجوية تم إرسال مقاتلتي “سو-27” و”سو-30″، تبين لطاقميهما أنها ثلاث قاذفات استراتيجية B-52H أمريكية.

ورافقت المقاتلتان القاذفات الأمريكية، حتى غادرت بعيدا عن أجواء روسيا، وعادتا إلى قاعدتيهما سالمتين.

المصدر: وكالات

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