التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام عاريا باتجاه الكحالة وحركة المرور ناشطة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2020 - 21:34

التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام عاريا باتجاه الكحالة وحركة المرور ناشطة في المحلة

منذ 15 mins 14 September، 2020
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