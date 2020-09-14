التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام عاريا باتجاه الكحالة وحركة المرور ناشطة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2020 - 21:34
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الصحة اللبنانية: 5 حالات وفاة وتسجيل 547 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
وزير الصحة للمنار: الوضع في سجن رومية ليس مأساويا ولكن يجب علينا العمل سريعا كي لا نقع في مشكلة كبيرة
وزير الصحة للمنار: الوضع معقد وله ترتيباته خاصة وسنبدأ بتركيب مستشفى ميداني بحرم سجن رومية وتجهيزه بأسرة عناية فائقة
وزير الصحة للمنار: اقترحنا سابقا اطلاق عدد من الموقوفين والمحكومين للتخفيف من الاكتظاظ وفق الاصول القضائية والقانونية
رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب من بعبدا: التقيت مع فخامة الرئيس ميشال عون للمزيد من التشاور وإن شاء الله خير
مصادر مواكبة للقاء الرئيسين عون وأديب: الرئيس المكلف لم يقدم لرئيس الجمهورية لا تشكيلة حكومية ولا أسماء
المصادر: المشاورات ستتواصل وعند نضوج الصورة سوف يلتقي الرئيس المكلف برئيس الجمهورية
مصادر متابعة للمنار: الاتصالات ليل أمس أدت إلى تبديل المسار الصعب الذي كان يراد أن تسلكه عملية تأليف الحكومة
مصادر متابعة للمنار: يبدو أن الرئيس المكلف اقتنع بضرورة التشاور مع الأطراف السياسية للاطلاع على مقارباتهم الحكومية
مصادر متابعة للمنار: عملية التشكيل أخذت فرصة جديدة يمكن الانطلاق منها بطريقة تعاطي جديدة يمكن أن تؤدي إلى تشكيل الحكومة
المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب: لا يوجد شيء اسمه مصادر في عين التينة سوى ما يصدر حصراً عن رئيس المجلس
المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب: كل ما ينشر وينسب الى مصادر عين التينة عبر وسائل التواصل بالموضوع الحكومي غير صحيح
المكتب الإعلامي لكتلة الوفاء للمقاومة ينفي ما تداولته بعض المواقع عن اجتماع طارئ لها بعد ظهر اليوم
4 شهداء من الجيش اللبناني أثناء مداهمة منزل فيه إرهابيون في منطقة جبل البداوي على رأسهم خالد التلاوي منفذ جريمة كفتون
الجيش اللبناني يتمكن من القضاء على التلاوي في أحد البساتين بين الضنية وزغرتا ويواصل ملاحقة إرهابيين 2
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى: ندعم بالكامل الجيش اللبناني في محاربته العصابات التكفيرية التي تخدم المشروع الصهيو_اميركي
قائد انصار الله السيد بدر الدين الحوثي: العدوان على اليمن لمصلحة امريكا واسرائيل وادواتهم ليسوا الا منفذين
السيد الحوثي: السعودية والامارات ومن معهم هم مجرد ادوات لتنفيذ مخططات امريكا واسرائيل في استهداف الشعب اليمني
السيد الحوثي: على ابناء الامة ان يكونوا على درجة عالية من الوعي ولا يتأثروا بالترويج للتطبيع والولاء لاعداء الامة
رئيس الموساد يوسي كوهين: نعمل على انضمام المزيد من الدول العربية لعملية التطبيع مع "إسرائيل"
إعلام العدو عن دبلوماسيين عرب: سلطنة عمان ستكون الدولة التالية التي توقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه: الجامعة العربية باتت رمزاً للعجز ولم تعد جامعة بل مفرقة وندرس تصويب العلاقة معها
سلطات الاحتلال في القدس المحتلة تصدر أمراً بهدم جامع القعقاع في حي عين اللوزة في سلوان
قوات العدو تسلم أمين سر حركة فتح في سلوان أحمد العباسي قراراً بهدم منزله في البلدة
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي: أي انتهاك لأمننا القومي سيقابل برد حاسم وفوري
الخارجية الإيرانية: ننفي بشكل قاطع اتهامات أوردها موقع بوليتيكو الأميركي حول التخطيط لاغتيال سفيرة واشنطن بجنوب أفريقيا
الحشد الشعبي العراقي يستعد لاقتحام أخطر أودية صحراء الأنبار في اليوم الثاني من عملية "الفتح المبين"
وكالة الأناضول: مقتل أحد عناصر الهلال الأحمر التركي وجرح آخر في هجوم استهدف سيارتهم شمال سوريا
وزير الخارجية التركي: عودة سفينة التنقيب إلى أنطاليا ليس تراجعاً ولدينا شروط أولية للحوار وعلى اليونان القيام بما عليها
المفوضة الأممية لحقوق الإنسان: نشعر بالقلق تجاه اعتقال ناشطات حقوق المرأة في السعودية ونطالب بإطلاق سراحهن
الأمم المتحدة: ترحيل دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين عبر حدودها البحرية والبرية بشكل جماعي ينتهك التزاماته القانونية
الخارجية الايرانية: ايران ستتابع موضوع اغتيال الشهيد قاسم سليماني في اطار القوانين الدولية وعلى جميع المستويات
الكرملين: وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يؤكدان في مكالمة هاتفية ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعا
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام عاريا باتجاه الكحالة وحركة المرور ناشطة في المحلة
منذ 15 mins
14 September، 2020
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