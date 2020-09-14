وقفة تضامنية مع الاسرى في بيت لحم المحتلة

نظم عدد من المواطنين الفلسطينيين الاثنين وقفةٌ تضامنية في بيت لحم المحتلة دعما للاسرى في معتقلات العدو الاسرائيلي، لا سيما الأسيرين المضربين عن الطعام عبد الرحمن شعيبات وماهر الأخرس.

يذكر ان الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم 50 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

كما يواصل الأسير عبد الرحمن شعيبات، خوض معركة الأمعاء الخاوية، لليوم 26 على التوالي، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري.

وقد أكد “نادي الأسير الفلسطيني” الاثنين أن “الأخرس يواجه ظروفاً صحية صعبة وخطيرة، حيث تحتجزه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في مستشفى كابلان الصهيوني”.

وتواصل سلطات الاحتلال رفضها الإفراج عنه، بل وتحاول الالتفاف على إضرابه بتوجهها إلى ما يسمى “بتجميد الاعتقال الإداري”، الذي يُشكل إحدى أدوات التنكيل التي تفرضها محاكم الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم