تشييع الشهيد الرقيب ملحم في مشمش ممثل عكر وقائد الجيش: شهادتك عنوانها التضحية وكرامة سامية لا تهون ولا تهان

شيعت قيادة الجيش واهالي بلدة مشمش وعكار والعائلة والاقرباء الشهيد الرقيب لؤي ملحم بمأتم شعبي حاشد من مختلف المناطق العكارية ووسط اطلاق نار كثيف ونثر الورود والارز على نعش الشهيد.

وتقدم المشيعيين العقيد عمر بركات ممثلا نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في الحكومة المستقيلة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وحشد من فعاليات عسكرية وامنية ورؤساء بلديات ومخاتير ورجال دين.

بعد الصلاة القى العقيد بركات كلمة استهلها بنقل تعازي عكر وقائد الجيش الى عائلة الشهيد واهالي مشمش وعكار عارضا نبذة عن حياة ملحم، وقال “شهادتك اليوم ايها الشهيد الرقيب لؤي مصطفى ملحم عنوانها التضحية التي تتخطى كل تضحية، وكرامة سامية لا تهون ولا تهان، وبطولة تنتصر بالروح على الجسد، وقد جاء استشهادك عزيزا كريما لتنضم الى رفاقك الذين سبقوك على طريق الشرف والتضحية والوفاء في مواجهة جماعات ضالة غادرة، لا تعرف في قاموسها سوى لغة الحقد والاجرام والارهاب، منتصرا بايمانك الراسخ ودمائك الزكية لوطنك الذي افتديته بربيع عمرك وحق شعبك بالعيش في حرية وكرامة وامان”.

اضاف “يودعك اليوم ايها الشهيد البطل الاهل والاحبة ورفاق السلاح، لكن مآثرك الحية ستبقى راسخة في ضمير جيشك، اذ كنت مثال العسكري الخلوق الشجاع الوفي لمؤسسته العسكرية المحب لرؤسائه ورفاقه،المتفاني بعمله،المتمسك بقيم عائلته الاصيلة،التي انبتته ورعته وربته على حب الوطن والناس والتحلي بالاخلاق الحميدة والخصال النبيلة”.

إثر ذلك ووري جثمان الشهيد ملحم الثرى في جبانة البلدة وتقبلت العائلة وممثل وزير الدفاع وقائد الجيش التعازي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام