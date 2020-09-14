“الجهاد”: هذا التطبيع العربي مع العدو سيكون موجها ضد القضية الفلسطينية

قال عضو المكتب السياسي لحركة الإسلامي في فلسطين نافذ عزام إن “ذهاب دول عربية للاصطفاف في معسكر أمريكا وإسرائيل هو يوم أسود جديد تعيشه الأمة”.

وشدد عزام الاثنين على أن “التطبيع العربي مع الاحتلال الاسرائيلي مضر بالقضية والشعب الفلسطيني والأمة”، واوضح أن “هذا التطبيع سيكون موجهاً ضد القضية الفلسطينية”.

وتساءل عزام “ماذا سيكتب التاريخ عما يجري؟ وإسرائيل لا ترى في اتفاقات التطبيع سوى مصلحة لها وهي تتحدث عن مليارات ستضخ لاقتصادها”، وسأل “ما الذي ستجنيه الإمارات والبحرين من هذا التطبيع؟ الذي يعمل على هز ثقة الأمة بنفسها”.

وقال عزام إن “الأنظمة العربية تأتي واحدة بعد الأخرى إلى حظيرة التطبيع وهي ستذهب والذي سيبقى هو تاريخ الأمة وثقافتها وهويتها ونضالها المستمر عبر القرون”.

المصدر: فلسطين اليوم