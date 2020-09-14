لافروف يلغي زيارة كانت مقررة إلى المانيا

أعلنت روسيا أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف ألغى زيارة كانت مقررة غدا إلى المانيا إثر إدخال الأخيرة تعديلات طارئة في جدولها وتقصير مدة اجتماعه بنظيره الألماني هايكو ماس.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها الاثنين أن “توقيت زيارة لافروف لبرلين وحيثيات مشاركته مع ماس في الحفل الختامي لسنة الشراكات العلمية والتعليمية الروسية الألمانية، تم الاتفاق عليها قبل عام وتم تأكيدها خلال المفاوضات في موسكو في 11 أغسطس/اب”.

وقال البيان إنه “في 3 سبتمبر/ايلول أخطر الجانب الألماني بتغييرات طرأت على جدول ماس، ما يعني إلغاء مشاركته في الحفل، بينما الوقت المخصص للمفاوضات الثنائية تم اختصاره إلى ساعة ونصف الساعة فقط”، وتابع “بالتالي، لم يعد الغرض الأولي والرئيسي لزيارة لافروف إلى برلين ذا صلة، فيما أصبحت الصيغة المقترحة للمفاوضات الثنائية مقلصة بشكل حاد”.

المصدر: روسيا اليوم