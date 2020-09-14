شكري ولافروف بحثا الاوضاع في المنطقة والعلاقات الروسية المصرية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا وفلسطين، والعلاقات الروسية المصرية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية الاثنين أن “شكري أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع لافروف، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين”.

وقالت الوزارة إن “شكري أكد على أهمية تجميد الوضع الميداني، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل ورسمي وتفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

وأضافت الوزارة أن “الوزيرين بحثا مستجدات الملف السوري وضرورة الاستمرار في الدفع قدما بالمسار السياسي بهدف الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة استنادا إلى المرجعيات الأممية ذات الصلة”.

المصدر: روسيا اليوم