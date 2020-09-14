العدو الاسرائيلي يجبر احد ابناء القدس المحتلة على هدم منزله(المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2020 - 19:50

العدو الاسرائيلي يجبر احد ابناء القدس المحتلة على هدم منزله(المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 1 ساعة 14 September، 2020
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