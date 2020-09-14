السيد الحوثي :سنواصل مشوارنا في التصدي للعدوان لأنه الموقف الصحيح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2020 - 18:02
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رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب من بعبدا: التقيت مع فخامة الرئيس ميشال عون للمزيد من التشاور وإن شاء الله خير
مصادر مواكبة للقاء الرئيسين عون وأديب: الرئيس المكلف لم يقدم لرئيس الجمهورية لا تشكيلة حكومية ولا أسماء
المصادر: المشاورات ستتواصل وعند نضوج الصورة سوف يلتقي الرئيس المكلف برئيس الجمهورية
مصادر متابعة للمنار: الاتصالات ليل أمس أدت إلى تبديل المسار الصعب الذي كان يراد أن تسلكه عملية تأليف الحكومة
مصادر متابعة للمنار: يبدو أن الرئيس المكلف اقتنع بضرورة التشاور مع الأطراف السياسية للاطلاع على مقارباتهم الحكومية
مصادر متابعة للمنار: عملية التشكيل أخذت فرصة جديدة يمكن الانطلاق منها بطريقة تعاطي جديدة يمكن أن تؤدي إلى تشكيل الحكومة
المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب: لا يوجد شيء اسمه مصادر في عين التينة سوى ما يصدر حصراً عن رئيس المجلس
المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب: كل ما ينشر وينسب لمصادر عين التينة عبر وسائل التواصل بالموضوع الحكومي غير صحيح
المكتب الإعلامي لكتلة الوفاء للمقاومة ينفي ما تداولته بعض المواقع عن اجتماع طارئ لها بعد ظهر اليوم
4 شهداء من الجيش اللبناني أثناء مداهمة منزل فيه إرهابيون في منطقة جبل البداوي على رأسهم خالد التلاوي منفذ جريمة كفتون
الجيش اللبناني يتمكن من القضاء على التلاوي في أحد البساتين بين الضنية وزغرتا ويواصل ملاحقة إرهابيين 2
رئيس الموساد يوسي كوهين: نعمل على انضمام المزيد من الدول العربية لعملية التطبيع مع "إسرائيل"
إعلام العدو عن دبلوماسيين عرب: سلطنة عمان ستكون الدولة التالية التي توقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه: الجامعة العربية باتت رمزاً للعجز ولم تعد جامعة بل مفرقة وندرس تصويب العلاقة معها
سلطات الاحتلال في القدس المحتلة تصدر أمراً بهدم جامع القعقاع في حي عين اللوزة في سلوان
قوات العدو تسلم أمين سر حركة فتح في سلوان أحمد العباسي قراراً بهدم منزله في البلدة
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي: أي انتهاك لأمننا القومي سيقابل برد حاسم وفوري
الخارجية الإيرانية: ننفي بشكل قاطع اتهامات أوردها موقع بوليتيكو الأميركي حول التخطيط لاغتيال سفيرة واشنطن بجنوب أفريقيا
الحشد الشعبي العراقي يستعد لاقتحام أخطر أودية صحراء الأنبار في اليوم الثاني من عملية "الفتح المبين"
وكالة الأناضول: مقتل أحد عناصر الهلال الأحمر التركي وجرح آخر في هجوم استهدف سيارتهم شمال سوريا
سانا: إصابة 4 مدنيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة وسط بلدة زاكية في منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي
وزير الخارجية التركي: عودة سفينة التنقيب إلى أنطاليا ليس تراجعاً ولدينا شروط أولية للحوار وعلى اليونان القيام بما عليها
المفوضة الأممية لحقوق الإنسان: نشعر بالقلق تجاه اعتقال ناشطات حقوق المرأة في السعودية ونطالب بإطلاق سراحهن
الأمم المتحدة: ترحيل دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين عبر حدودها البحرية والبرية بشكل جماعي ينتهك التزاماته القانونية
منظمة الصحة العالمية تحذّر من أنّ الشهرين المقبلين سيكونان أصعب مع ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا
واشنطن بوست: الملياردير مايك بلومبرغ سينفق 100 مليون دولار على الأقل لدعم حملة جو بايدن الانتخابية في فلوريدا
الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان ينتخب "يوشيهيدا سوغا" رئيساً له خلفاً لشينزو آبي
كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى استشهاد زيد بن علي وحول آخر المستجدات الساعة 4 عصراً بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
تويتر يحذر من تغريدة ترامب التي دعا فيها الناخبين في ولاية كارولاينا الشمالية للتصويت مرتين ويعتبرها امرا غير قانوني
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
السيد الحوثي :سنواصل مشوارنا في التصدي للعدوان لأنه الموقف الصحيح
منذ 23 mins
14 September، 2020
السيد الحوثي
التعليقات
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السيد الحوثي: نحتاج إلى استلهام العبر والدروس الكبيرة والمهمة من تاريخنا ونحتاج للاستفادة من التاريخ فيما يتعلق في واقعنا الراهن فيما نستلهم من رموزه وأعلامه
السيد الحوثي: من يعادي مقدسات الأمة ورموزها ورسولها وكتابها هو أكبر عدو للأمة ومن يقف إلى جانبه ويتحالف معه هو في الموقف المعادي للأمة
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