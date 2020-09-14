الرئيس دياب اتصل بقائد الجيش ومدير المخابرات معزيا: لا خوف على وطن يحميه هذا الجيش

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جوزاف عون واتصالا بمدير المخابرات العميد انطوان منصور، حيث قدم لهما التعازي باستشهاد 4 من جنود الجيش اللبناني خلال مداهمة البداوي.

وكتب الرئيس دياب عبر حسابه على “تويتر”: “هو ثمن الشرف والتضحية والوفاء، يدفعه الجيش اللبناني، لحماية لبنان والسلم الأهلي والاستقرار الأمني. ثلة جديدة من قوافل شهداء الوطن يقدمها الجيش لأجل لبنان واللبنانيين. لا خوف على وطن يحميه هذا الجيش وتسهر قيادته الحكيمة على تحصين سياج وحدته الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام