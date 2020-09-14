الرئيس بري اتصل بقائد الجيش معزيا: هل المطلوب المزيد من الشهداء كي ندرك ان لبنان ما زال ضمن دائرة خطر الارهاب؟

علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الجريمة الارهابية التي استهدفت الجيش في البداوي وذهب ضحيتها 4 شهداء من أفراد المؤسسة العسكرية، وقال:” مجددا يعمد جنود الجيش اللبناني السلم الاهلي بالتضحية والدماء… فليحم ظهر المؤسسة العسكرية بالوحدة والتماسك والالتفاف حول دورها”.

وسأل الرئيس بري:” هل المطلوب المزيد من الشهداء كي ندرك ان لبنان ما زال ضمن دائرة خطر الارهاب وشياطينه التي بدات تستيقظ ؟

وختم :”الرحمة للشهداء الذين سقطوا وأحر التعازي لذويهم وللمؤسسة العسكرية”.

وكان رئيس المجلس النيابي قد أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزاف عون قدم فيه التعازي بالشهداء .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام