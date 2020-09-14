غرفة ادارة الكوارث في عكار: 5 إصابات جديدة

افاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، عن “تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد موزعين على البلدات التالية: نهر البارد1، برقايل1، ببنين 1، الريحانية1، شان 1.

وتبعا لذلك بات العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم: 495مصابا”.

الحالات الايجابية التي لا تزال قيد المعالجة: 199حالة .

واوضح التقرير انه “مع تسجيل شفاء 3 مصابين ارتفع عدد حالات الشفاء المسجلة حتى اليوم الى: 290 حالة”.

اما حالات الحجر المنزلي قيد المتابعة والمراقبة فبلغت: 382 حالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام