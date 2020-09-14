ولايتي: البحرين والإمارات قامتا بخطوات مغايرة لتطلعات الشعوب المسلمة

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في تصريح للمسيرة أن”إيران ليس لديها مخاوف أمنية جراء التطبيع العربي الإسرائيلي ولن تتجرأ أي دولة على العبث بأمننا فقواتنا العسكرية على أهبة الاستعداد للرد على أي محاولة لزعزعة الأمن”.

وأوضح ولايتي أن”اعتراضنا على التطبيع نابع من أنّ البحرين والإمارات قامتا بخطوة مغايرة لتطلعات الشعوب المسلمة والشعب الفلسطيني وهذه الخطوة هي اعتراف رسمي بالاحتلال الصهيوني”.

وشدد علي أكبر ولايتي ردا على سؤال المسيرة أن”إيران ستقف بوجه التطبيع الذي كان بتحريكٍ أمريكي وصهيوني ونعتبر أمننا خطا أحمرا”.

المصدر: المسيرة