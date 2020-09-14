ولايتي: البحرين والإمارات قامتا بخطوات مغايرة لتطلعات الشعوب المسلمة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2020 - 16:08

ولايتي: البحرين والإمارات قامتا بخطوات مغايرة لتطلعات الشعوب المسلمة

منذ 15 mins 14 September، 2020
ولايتي
ايران - عربي وإقليمي

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في تصريح للمسيرة أن”إيران ليس لديها مخاوف أمنية جراء التطبيع العربي الإسرائيلي ولن تتجرأ أي دولة على العبث بأمننا فقواتنا العسكرية على أهبة الاستعداد للرد على أي محاولة لزعزعة الأمن”.

وأوضح ولايتي أن”اعتراضنا على التطبيع نابع من أنّ البحرين والإمارات قامتا بخطوة مغايرة لتطلعات الشعوب المسلمة والشعب الفلسطيني وهذه الخطوة هي اعتراف رسمي بالاحتلال الصهيوني”.

وشدد علي أكبر ولايتي ردا على سؤال المسيرة أن”إيران ستقف بوجه التطبيع الذي كان بتحريكٍ أمريكي وصهيوني ونعتبر أمننا خطا أحمرا”.

المصدر: المسيرة

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