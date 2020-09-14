“التقدمي” عزى بشهداء الجيش: شفاء الوطن بتأليف الحكومة المنتجة القادرة

وجه الحزب “التقدمي الإشتراكي” في لبنان في بيان له الاثنين “رسالة تقدير عالية إلى مؤسسة الجيش اللبناني التي وفوق كل الأهوال التي تمر بها البلاد، تتصدى بالاضطلاع بمهمات حفظ الأمن والمساعدات الإغاثية والإنسانية في مواجهة الأوضاع الصعبة وتقدم ولا تزال التضحيات الجسام على امتداد مساحة الوطن وآخرها المواجهة مع خلايا إرهابية قضى فيها أربعة شهداء من عناصر الجيش”.

وتقدم الحزب التقدمي “بأحر التعازي من عائلات الشهداء ومن قيادة الجيش وأفرادها”، وتمنى “الشفاء العاجل للمصابين”، وأمل أن “تشفى البلاد مما أصيبت به من ويلات وأزمات”، واعتبر ان “أولى خطوات العلاج تحصين عمل المؤسسات الدستورية وتأليف الحكومة المنتجة القادرة لكي لا تضيع كل التضحيات ونخسر آخر الفرص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام