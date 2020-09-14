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September 14 2020 - 16:08

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني

منذ 1 ساعة 14 September، 2020
الخارجية الإيرانية
ايران - عربي وإقليمي

استدعى المدير العام لدائرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، السفير الألماني في طهران، عقب التغريدات الأخيرة للسفارة الألمانية.
ودان بشدة المدير العام لدائرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الإيرانية الخطوة الأخيرة للسفارة الألمانية في طهران، واعتبرها “خارجة عن نطاق العرف الدبلوماسي” وبمثابة التدخل في الشؤون الداخلية لإيرانية .
وصرح، ان”التدخل في القوانين والقرارات والإجراءات القضائية المستقلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مقبول بأي شكل من الأشكال كان ومن المتوقع أن تعرف السفارة الألمانية حدود واجباتها الدبلوماسية وألا تتجاوزها”.
وأكد السفير الألماني أنه سيبلغ بلاده باحتجاج الجمهورية الإسلامية.
وكانت قد علقت السفارة الألمانية أمس الأحد، في تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، على تنفيذ حكم قضائي.

المصدر: ارنا

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