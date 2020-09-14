الرئيس عون اطلع من أديب على أجواء تشكيل الحكومة واستقبل زاسبيكين مودعا

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاثنين في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب الذي اطلعه على آخر المستجدات والاتصالات التي يجريها لتشكيل الحكومة العتيدة.

وبعد اللقاء، اوضح اديب انه التقى الرئيس عون “لمزيد من التشاور”. وردا على سؤال عن موعد تأليف الحكومة، قال إن “شاء الله خير”.

وكان الرئيس عون قد التقى السفير الروسي الكسندر زاسبكين في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية.

وقد شكره الرئيس عون على الدور الذي لعبه “في تطوير العلاقات الثنائية على مدى عشر سنوات في مختلف المجالات”.

وتقديرا لعطاءاته منحه وسام “الأرز الوطني” من رتبة “ضابط اكبر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام