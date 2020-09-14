المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا

اعلن الامين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية “علي اكبر ولايتي” عن عقد اجتماع طارئ الاربعاء القادم ردا على اتفاقية تطبيع العلاقات بين الامارات العربية المتحدة والبحرين والكيان الصهيوني.

وقال ولايتي خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاثنين حول عقد الاجتماع الثالث عشر للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية و اهدافه قال: ان تطبيع العلاقات بين قادة الإمارات والبحرين والكيان الصهيوني اندلع موجة من الاستياء في جميع أنحاء العالم الإسلامي و هذا الاجتماع سيعقد في اطار الرد على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني و التنديد به.

وأضاف ولايتي ان طهران تحتضن الاربعاء القادم الاجتماع الطارئ للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية الذي سيعقد عبر فيديو كنفرانس وبمشاركة ممثلين عن 50 دولة إسلامية.

المصدر: وكالة ارنا