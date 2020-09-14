الجيش اللبناني: خروقات للطيران المعادي فوق مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ستقوم القوات الجوية، بتواريخ 14،15،16،17/9/2020 اعتبارا من الساعة 19,15، ولغاية الساعة 00,30 من اليوم التالي، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: رياق، حامات، بيروت، والقليعات”.

وفي بيان ثان، أعلنت قيادة الجيش أنه “بتاريخ 13/9/2020 اعتبارا من الساعة 1.25 ولغاية تاريخ 14 /9/ 2020 الساعة 4,10 تم تسجيل 12 خرقا جويا من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وفي بيان ثالث، أعلنت القيادة أن 6 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 13/9/2020 اعتبارا من الساعة 14,30 ولغاية الساعة 15,55 الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية. تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام