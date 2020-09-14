رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب بعد لقائه الرئيس عون: التقيت الرئيس عون للمزيد من التشاور – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2020 - 12:02
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رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب من بعبدا: التقيت مع فخامة الرئيس ميشال عون للمزيد من التشاور وإن شاء الله خير
4 شهداء من الجيش اللبناني أثناء مداهمة منزل فيه إرهابيون في مخيم البداوي على رأسهم خالد التلاوي منفذ جريمة كفتون
الجيش اللبناني يتمكن من القضاء على التلاوي في أحد البساتين بين الضنية وزغرتا ويواصل ملاحقة إرهابيين 2
رئيس الموساد يوسي كوهين: نعمل على انضمام المزيد من الدول العربية لعملية التطبيع مع "إسرائيل"
إعلام العدو عن دبلوماسيين عرب: سلطنة عمان ستكون الدولة التالية التي توقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: النظام البحريني يمارس الترهيب والتهديد لإجبار بعض المؤسسات على تأييد اتفاقه مع العدو
الخارجية الإيرانية: منذ اليوم تعتبر البحرين والإمارات شريكتين في الجرائم الصهيونية ضد شعوب المنطقة
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي: أي انتهاك لأمننا القومي سيقابل برد حاسم وفوري
غارات عنيفة لطائرات العدوان السعودي الأميركي لليلة الثانية على التوالي على العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها
وزير الخارجية التركي: عودة سفينة التنقيب إلى أنطاليا ليس تراجعاً ولدينا شروط أولية للحوار وعلى اليونان القيام بما عليها
منظمة الصحة العالمية تحذّر من أنّ الشهرين المقبلين سيكونان "أقسى" مع ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا
واشنطن بوست: الملياردير مايك بلومبرغ سينفق 100 مليون دولار على الأقل لدعم حملة جو بايدن الانتخابية في فلوريدا
الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان ينتخب "يوشيهيدا سوغا" رئيساً له خلفاً لشينزو آبي
منظمة الصحة العالمية تحذّر من أنّ الشهرين المقبلين سيكونان "أقسى" مع ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مجلس العلماء والمفكرين الباكستانيين: التطبيع مع الصهاينة خدمة مجانية يقدمها العرب لأميركا والمحتلين وستسجل في التاريخ
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الحشد الشعبي العراقي يواصل عملية "الفتح المبين" لمداهمة وتفتيش عدد من الأهداف المهمة في محافظة الأنبار
مصادر يمنية: غارات عنيفة لطائرات العدوان السعودي الأميركي على مواقع عدة في العاصمة صنعاء وضواحيها
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية: النظام البحريني يمارس الترهيب والتهديد لاجبار بعض المؤسسات على تأييد اتفاقه مع العدو
الخارجية الايرانية: منذ اليوم تعتبر البحرين والامارات شريكتين في الجرائم الصهيونية ضد شعوب المنطقة
وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية: خروقات ميليشيا خليفة حفتر مستمرة وقواتنا جاهزة للرد لكنها ملتزمة بالهدنة
وزير الخارجية المصري: لا نتحفظ على أي طرف ليبي يشارك في العملية السياسية والأهم هو الأفعال وليس التصريحات من تركيا
وزير الدفاع التركي: على اليونان وقف التصرفات المستفزة ونحن نؤيد الحوار ونرغب بحل المشاكل عبر الوسائل السلمية والسياسية
رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون للدخول في حوار مع تركيا إذا قامت بخطوات لخفض التوتر
المتحدث باسم الحكومة اليونانية: نرحب بعودة سفينة التنقيب التركية إلى ميناء أنطاليا ونعتبرها تطوراً إيجابياً
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يدعو الحكومة البريطانية إلى تطبيق اتفاق بريكست بالكامل
أ.ف.ب: سفينة التنقيب التركية تغادر المياه المتنازع عليها في شرق المتوسط وأثينا ترحب
اعلام العدو: رئيس الوزراء يعلن اغلاقا تاما لمدة ثلاثة اسابيع لمواجهة فيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
تويتر يحذر من تغريدة ترامب التي دعا فيها الناخبين في ولاية كارولاينا الشمالية للتصويت مرتين ويعتبرها امرا غير قانوني
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب بعد لقائه الرئيس عون: التقيت الرئيس عون للمزيد من التشاور
منذ 16 mins
14 September، 2020
عاجل
مصطفى اديب
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