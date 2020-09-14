خلية الأزمة في الضنية: حالة وفاة و9 إصابات في المنطقة

أعلنت خلية الأزمة والطوارىء في اتحاد بلديات الضنية في بيان، “عن وفاة شخص في بلدة بخعون بفيروس كورونا، وهي الوفاة السابعة في المنطقة منذ شهر نيسان الماضي، وتسجيل 9 إصابات جديدة موزعة بين: بلدات بخعون 4 اصابات، مراح السراج 2، وسير وطاران وإيزال إصابة واحدة”.

وناشدت الخلية الأهالي “التزام التدابير الصحية والوقائية اللازمة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة، ووضع الكمامة والحفاظ على النظافة والتعقيم والتباعد الإجتماعي وعدم الإختلاط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام