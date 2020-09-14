خلية الأزمة في الضنية: حالة وفاة و9 إصابات في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2020 - 12:00

خلية الأزمة في الضنية: حالة وفاة و9 إصابات في المنطقة

منذ 21 mins 14 September، 2020
كوارث
لبنان

أعلنت خلية الأزمة والطوارىء في اتحاد بلديات الضنية في بيان، “عن وفاة شخص في بلدة بخعون بفيروس كورونا، وهي الوفاة السابعة في المنطقة منذ شهر نيسان الماضي، وتسجيل 9 إصابات جديدة موزعة بين: بلدات بخعون 4 اصابات، مراح السراج 2، وسير وطاران وإيزال إصابة واحدة”.

وناشدت الخلية الأهالي “التزام التدابير الصحية والوقائية اللازمة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة، ووضع الكمامة والحفاظ على النظافة والتعقيم والتباعد الإجتماعي وعدم الإختلاط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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