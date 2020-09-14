الجيش اللبناني: مطاردة المجموعة الإرهابية ومقتل الإرهابي خالد التلاوي

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“إلحاقا ببيانها السابق المتعلق بعملية الدهم في منطقة جبل البداوي، حيث قام رأس الخلية الإرهابية التي نفذت عملية كفتون، المطلوب خالد التلاوي بإلقاء رمانة يدوية وإطلاق النار على عناصر الدورية ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة رابع بجروح بليغة أدت إلى استشهاده لاحقا، فقد طاردت وحدات الجيش الخلية الإرهابية التي فرت من المنطقة باتجاه محلة رشعين – طريق بنحي عند الساعة 3,30 فجرا، وعمدت إلى تطويق المحلة المذكورة حيث اختبأ الإرهابيون. وخلال العملية أقدم الإرهابي التلاوي على إطلاق النار باتجاه أحد العسكريين الذي رد عليه بالمثل، ما أدى إلى مقتله على الفور، وتجري ملاحقة أفراد المجموعة الإرهابية لتوقيفهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام