التوحيد العربي: الجيش خط أحمر والتعرض له مرفوض

دانت أمانة الإعلام في حزب “التوحيد العربي” في بيان “الحدث الإجرامي الذي وقع في محلة جبل البداوي – المنية أثناء دهم دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وإصابة آخرين بجروح خطرة”.

واعتبرت الأمانة أن “هذا الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له الجيش، هو اعتداء على اللبنانيين لما تمثله المؤسسة العسكرية من ضمانة في حفظ أمن الوطن والمواطنين”.

وعزى الحزب قيادة الجيش وذوي الشهداء، متمنيا “الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”، داعيا إلى “ملاحقة الفاعلين والقبض عليهم وإنزال أشد العقوبات في حقهم”، مؤكدا أن “الجيش حامي الأمن الوطني ودعامة الاستقرار، والتعرض له مرفوض ومدان أيا تكن الأسباب والذرائع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام