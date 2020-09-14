إصابات في المغيرية وبرجا بفيروس كورونا

أعلنت بلدية المغيرية تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يكون عدد الحالات الايجابية قد ارتفع الى (2)، في حين لا وجود لمخالطين محتملين، والحالات المصابة تتبع كل الاجراءات الصحية والعزل المنزلي، وتمنت البلدية “الشفاء العاجل للمرضى”، داعية الجميع إلى “وجوب اتباع الإجراءات الوقائية في حياتهم اليومية”.

بدورها أعلنت لجنة الصحة في بلدية برجا، أن عدد حالات الشفاء حالة واحدة، والحالات الإيجابية الجديدة 4، وان عدد الحالات الإيجابية الحالية 52، وشددت اللجنة على” ضرورة التزام التباعد الاجتماعي والتزام لبس الكمامة والاجراءات الوقائية لما فيه مصلحة الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام