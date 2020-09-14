الجيش اللبناني: إصابة أحد العسكريين في منطقة الكيال – بعلبك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2020 - 09:46

الجيش اللبناني: إصابة أحد العسكريين في منطقة الكيال – بعلبك

منذ 1 ساعة 14 September، 2020
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