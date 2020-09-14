ابرزا ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 14 أيلول 2020.

العناوين

الأخبار:

– الدولة للبقاعيين: موتوا بفقركم!

– لا حكومة اليوم

– باريس أمام الاختبار: التوافق أو الانفجار السياسي

البناء:

– هل يشكّل الحريري حكومته الموعودة برئاسة أديب: استعادة الماليّة ومفاوضات الترسيم؟

– بري بالنيابة عن أمل وحزب الله لعدم المشاركة وعون سيتمهّل للتشاور مع الكتل

– ماكرون يمدّد المهلة لنهاية الأسبوع سعياً للتوافق… واحتمال تأجيل التشكيلة وارد

الديار:

– مسودّة حكومة أديب اليوم في بعبدا.. حكومة اختصاصيين مُستقّلة عن الأحزاب

– الثنائي الشيعي والتيار لن يُشاركا في الحكومة.. ومخاوف من عدم قدرتها على العمل

– الحكومة العتيدة بحاجة الى مواكبة دولية لتعبر برّ الإصلاحات الإقتصادية.. الكثيرة

اللواء:

– “الخيار المر” أمام عون اليوم: إنقاذ البلد أم تحالف 8 آذار؟

– ماكرون لن يرضى بتعديل المبادرة.. إلغاء 4 وزارات وجو صدي وزيراً للمالية

الجمهورية:

– التأليف في عين “الثنائي” و”التيار”..

– أديـب بين الإعتكاف والإعتذار.. إلّا إذا!

– ماكرون يفكك الغام الحكومة

النهار:

– ولادة الحكومة “غير المسبوقة” أم الانتكاسة الخطيرة؟

الاسرار

البناء

– علق مرجع نيابي على كلام رئيس تيار سياسي حول علاقة التوقيع الثالث بالمثالثة بالقول إن العلاقة بينهما هي بالرقم ثلاثة فقط، فالتوقيع الثالث هو ضمانة المناصفة والمثالثة تعني مداورة الرئاسات ولا تحتاج توقيعاً ثالثاً ومَن يطلب التوقيع الثالث يعلن عملياً رفض المثالثة.

– تساءلت مصادر دبلوماسية عن المخاطرة التي يمكن أن تترتب على المضي قدماً بالضغط على الفلسطينيين والمقاومة في لبنان، وما إذا كان أصحاب الضغوط يضعون في حسابهم دفع الأمور نحو الحرب عندما تصبح خياراً وحيداً.

النهار

– لوحظ أنّ محطة تلفزيونية أفردت مساحة واسعة لتظاهرة التيار الوطني الحر في بعبدا واستصرحت معظم مسؤوليه وقياداته، ما أثار الكثير من التساؤلات حول هذه الخطوة

– وثّق محامون وناشطون من الحراك فيديوهات تظاهرة بعبدا لرفعها وتسليمها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن عبر بعض الوسائل التي يدرسونها، أو بطرق أخرى، لمشاهدة ما جرى من قبل العهد وتياره.

– يقول أحد السياسيين المخضرمين في مجالسه، إنّ البلد اليوم يشبه إلى حدّ كبير مرحلة كامب ديفيد وتداعياتها السياسية والأمنية على لبنان آنذاك، لا بل إن المرحلة الراهنة أخطر من تلك الحقبة.

الجمهورية

– فشلت وساطات في ترطيب العلاقة المتوترة بين شخصيتين سياسيتين كانتا على تحالف متين في وقت سابق.

– علّق مرجع بارز على زيارة الرئيس المكلف المتوقعة الى بعبدا لإطلاع رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية بالقول: “طالِع حامِل مش عامِل”.

– علّق مرجع سياسي على إصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء: “الهيئة بدهم يجيبو وزرا من المريخ”.

اللواء

– تتبارى بعض الأوساط السياسية في الترويج للوائح تحمل أسماء شخصيات حزبية ومسؤولين حاليين وسابقين معرضين لدفعات العقوبات المقبلة، وإبعاد الشبهات عن شخصيات أخرى لغاية في نفس يعقوب!

– قرر مرجع رسمي ترك المسار الحكومي يأخذ مجراه وفق ما إتُفق عليه مع الرئيس الفرنسي دون أي تعديل، وذلك بعد فشل مهمة موفده إلى العاصمة الفرنسية!

– لم تتوصل الإجتماعات المتتالية التي عُقدت في القصر الجمهوري إلى الكشف عن ملابسات حصول الحريق الثالث في مرفأ بيروت، وتحديد الأسباب الحقيقية والمقنعة لإندلاع النيران في مستودع يحتوي على مواد سريعة الإحتراق!

الأنباء

– يعيش فريق عمل في أحد الوزارات حالة إرتباك مع أرجحية انتقال الوزارة لشخصية لا تنتمي للفريق السياسي الذي تولاها لسنوات.

– نُقل عن حزب فاعل انزعاجه الشديد مما تؤول إليه الأمور في البلد على مستوى ملف أساسي وكيفية تعامل القوى الحليفة معه.

المصدر: صحف