تركيا تتحدث عن “بشائر” جديدة بشأن اكتشافات الغاز في البحرين الأسود والمتوسط

أعلن فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا أن بلاده على موعد قريبا مع بشائر جديدة بشأن اكتشافات الغاز في البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط.

جرى ذلك في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بالذكرى 739 لوفاة أرطغرل غازي بن سليمان شاه في ولاية بيلاجيك.

واغتنم الوزير التركي الفرصة للخوض في التوتر الجاري في شرق البحر المتوسط منددا بتصرفات دول بعيدة عن المنطقة وتتدخل دون حق، حسب “ترك برس”، “بهدف تحقيق آمالها في تبوأ مركز الزعامة بالاتحاد الأوروبي”.

وقال الوزير إنه “في حال استمرت تلك الدول (لم يسمها) بتصرفاتها غير المسؤولة، ستتحمل عواقب ذلك، لا يجب على أحد اللعب بالنار شرق المتوسط”.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن قبل أيام عن أخبار سارة تنتظر الأتراك بشأن نتائج أشغال التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا حققت اكتشافا لكميات ضخمة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود خلال شهر أغسطس الماضي، من المفترض أن يعزز قوتها الاقتصادية وقوتها التفاوضية إقليميا ودوليا، ويؤثر في الواقع الجيوسياسي في حوض المتوسط الشرقي.

المصدر: وكالات