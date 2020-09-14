طرق تفتيح الأسنان بشكل طبيعي في المنزل

العناية بصحة ونظافة الأسنان واللثة واللسان أمر هام جدا للحفاظ على صحة ونظافة الفم، وذلك لدرء الإصابة بالعديد من الأمراض البكتيرية والجرثومية.

وبصرف النظر عن كون الفم هو الوسيلة الأساسية لتناول الطعام، فهو مدخل رئيسي للعديد من الأشياء المختلفة للجسم بما فيها الجراثيم والبكتيريا، وذلك بحسب موقع “تايمز ناو نيوز”.

ويمكن منع معظم هذه الجراثيم من دخول الجسم والتسبب في العدوى، إذا تم إزالتها من الفم في الوقت المناسب.

ترتبط صحة الفم ونظافته أيضا بصحة القلب، ويقول بعض الخبراء إنه يمكن أن يلعب دورا في الوقاية من كوفيد -19.

واحدة من الطرق العديدة للحفاظ على صحة الأسنان هي إزالة البلاك المتراكم على سطح الأسنان، والذي هو مادة صفراء تغطي الأسنان وتجعلها تبدو صفراء.

ويمكن أن يكون البلاك ضارا بصحة الفم بشكل عام، فيما يلي بعض النصائح للتخلص من البلاك وتفتيح الأسنان في المنزل:

استخدام ماصة للشاي والقهوة: الاستهلاك المنتظم للشاي والقهوة يسبب ظهور بقع صفراء وبنية على الأسنان، مما يجعلها تبدو متسخة وغير جذابة.

تتمثل إحدى طرق الوقاية بالحد من تناول القهوة والشاي، وفي حال تناولها يجب استخدام مصاصة خاصة لتقليل ملامسة السائل للأسنان ولمنع ظهور تلك البقع المزعجة.

تنظيف الأسنان بالزيت: يمكن أن تأخذ ملعقة من الزيت مثل زيت جوز الهند، ومضمضته في الفم لمدة 10-15 دقيقة لجمع كل الشوائب والجراثيم المتراكمة في الفم.

وبعد ذلك يمكنك بصق الزيت وشطف فمك بالماء العادي، وتساعد هذه الطريقة في تقليل رائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان.

استخدام صودا الخبز: أحد أسرع العلاجات المنزلية لتفتيح الأسنان هو استخدام صودا الخبز، ضع قليلا من صودا الخبز على الأسنان وافركها جيدا باستخدام فرشاة الأسنان.

تحتوي صودا الخبز على خصائص تمكنها من تبييض وتقليل ظهور البقع الصفراء والبنية على الأسنان.

استخدام الفرشاة والخيط بانتظام: من الضروري جدا الحفاظ على صحة ونظافة الأسنان بتنظيفها بشكل دوري بعد تناول الوجبات لإزالة البقايا والبقع الصفراء، ولتفادي ظهور البكتيريا والجراثيم بينها.

المصدر: سبوتنيك