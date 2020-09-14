العثور على مومياء دب منقرض منذ 15 ألف عام في أحسن حالة…

عثر رعاة في ياقوتيا على مومياء لدب الكهوف الذي انقرض قبل 15 ألف عام، ووفقا للتقديرات الأولية يبلغ المومياء المكتشفة نحو 39 ألف عاما.

وبحسب صحيفة “سيبيريا تايمز” يعد الاكتشاف قفزة في تاريخ العلوم البيئية، حيث لم يسبق للعلماء سوى العثور على عظام الدب فقط.

وحافظت المومياء المكتشفة في سيبيريا على الأسنان والفراء والأنف وجميع الأعضاء الداخلية، بسبب التربة الجليدية.

ومن المقرر أن تتم دراسة بقايا الدب في الجامعة الشمالية الشرقية الفيدرالية في ياكوتسك.

دب الكهوف هو من أنواع دببة عصور ما قبل التاريخ، وعاش في أوراسيا وانقرض منذ حوالي 15 ألف عام.

المصدر: سبوتنيك