بسبب إختباء جنوده.. العدو الاسرائيلي يعتمد على المسيرات لمراقبة الحدود مع لبنان

أفاد مراسل موقع المنار في جنوب لبنان انه “في ظل غياب تواجد الجنود الصهاينة عند الحافة الأمامية من الحدود، يعتمد حاليا على المسيّرات الصغيرة لمتابعة اي تحرك قريب”.

وقال المراسل “آخرها كان قبل قليل حيث اخترقت مسيْرة درون صغيرة أجواء كروم الشراقي في ميس الجبل لمسافة 100 متر”، وتابع “كانت حلقت المسيرة عند الغروب في أجواء مستعمرتي المنارة ومسكفعام”.

يذكر ان العدو الصهيوني يخفي جنوده عن المناطق القريبة من الحدود لفلسطين المحتلة مع لبنان، وذلك خوفا من أي رد للمقاومة التي تعهدت بقتل احد جنوده انتقاما لاستشهاد احد شباب المقاومة في سوريا الشهيد علي محسن بغارة اسرائيلية.

المصدر: موقع المنار