روسيا: إغلاق صناديق الاقتراع في “يوم التصويت الموحد”

أغلقت في روسيا مساء اليوم الأحد صناديق الاقتراع في اليوم الموحد للانتخابات، حيث انتهى التصويت في مقاطعة كالينينغراد بأقصى غرب البلاد.

ومنذ صباح الاحد، توجه الناخبون إلى مراكز التصويت في اليوم الرئيسي من الانتخابات التي جرت هذا العام على مدار ثلاثة أيام تفاديا لانتشار فيروس كورونا، حيث تمكن الراغبون خلال اليومين الأولين منها من الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنيت.

وشمل “يوم التصويت الموحد” 83 إقليما أي جميع الأقاليم الروسية باستثناء جمهورية قبردين بلقار ومدينة بطرسبورغ، ليتم بناء على نتائجها انتخاب أكثر من 78 ألف نائبا عبر البلاد، وجرت في 4 كيانات هي جمهورية تتارستان، ومقاطعات كورسك وبينزا وياروسلافل انتخابات إضافية لاختيار ممثليها لمجلس “الدوما” الروسي.

كما أجريت انتخابات أعضاء المجالس النيابية في 11 إقليما، والانتخابات المباشرة لاختيار الحكام في 18 إقليما.

وحسب رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا، اتسمت الانتخابات بالتنافسية والشفافية، فيما أعلن ألكسندر غوروفوي نائب وزير الداخلية، أنه لم تسجل في الانتخابات انتهاكات كفيلة بالتأثير على سير العملية الانتخابية.

المصدر: روسيا اليوم