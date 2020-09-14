قوات العدو الاسرائيلي تطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة(المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2020 - 01:30

قوات العدو الاسرائيلي تطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة(المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 3 ساعة 13 September، 2020
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