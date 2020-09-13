بلدية البابلية: تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة من البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2020 - 22:08

بلدية البابلية: تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة من البلدة

منذ 14 mins 13 September، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

أعلنت بلدية البابلية في جنوب لبنان في بيان له الاحد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطنة من البلدة وتقيم فيها.

ولفتت البلدية الى ان “المصابة تخضع للحجر المنزلي بإشراف ومتابعة مباشرة من اللجنة المختصة في البلدية، وكذلك جميع المخالطين”.

ودعت البلدية “أهالي البلدة إلى التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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