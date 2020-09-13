بلدية البابلية: تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة من البلدة

أعلنت بلدية البابلية في جنوب لبنان في بيان له الاحد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطنة من البلدة وتقيم فيها.

ولفتت البلدية الى ان “المصابة تخضع للحجر المنزلي بإشراف ومتابعة مباشرة من اللجنة المختصة في البلدية، وكذلك جميع المخالطين”.

ودعت البلدية “أهالي البلدة إلى التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام