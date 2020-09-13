بومبيو: ترامب هيأ الظروف للدول حتى تفصح أنها “تعبت من مشاكل الماضي مع إسرائيل”

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيأ الظروف للدول حتى تفصح أنها تعبت وضاقت ذرعا بمشاكل الماضي مع إسرائيل”، على حد زعمه.

واضاف بومبيو “هيأ الرئيس دونالد ترامب الظروف للدول حتى تقول: تعبنا من مشاكل الماضي وضقنا ذرعا بها، نريد أن نعترف بحق وجود دولة إسرائيل”، بحسب قوله.

يذكر ان ترامب قد أعلن الجمعة عن تطبيع العلاقات بين كيان العدو الإسرائيلي والنظام الحاكم في البحرين، يأتي ذلك بعد شهر من الإعلان عن الاتفاق لتطبيع العلاقات بين النظام الإماراتي وكيان العدو الصهيوني.

المصدر: روسيا اليوم